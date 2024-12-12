المدرب المساعد.. كل ما تريد معرفته عن خاصية فانتازي الدوري الإنجليزي الجديدة

كتب - محمد القرش:

أطلق الموقع الرسمي لفانتازي الدوري الإنجليزي خاصية جديدة للُعبة، حيث أُطلق عليها اسم "المدرب المساعد".

تتيح لك خاصية المدرب المساعد الجديدة، المعروفة سابقًا باسم الشريحة الغامضة، القيام بضم أحد مدربي فرق الدوري الإنجليزي الـ20، مما يمنحك فرصة لكسب نقاط منه، بناءً على الانتصارات والتعادلات، بجانب أهدافه ونظافة شباكه.

ستكون الشريحة متاحة اعتبارًا من الجولة 24 في يناير ويمكن تشغيلها في أي وقت بعد ذلك، وعندما تقوم بتفعيل الشريحة واختيار مساعد المدير الخاص بك، سوف تحصل على نقاط لنتائج ناديه لمدة ثلاث مباريات متتالية.

وبمجرد تفعيل الشريحة، لن يكلفك اختيار المدرب المساعد "انتقالاً مجانيًا"، لكن إذا كنت ترغب في تغيير مديرك خلال فترة الأسابيع الثلاثة هذه، فسوف يكلفك ذلك نفس تكلفة انتقال اللاعبين.

وتذكر أنه يمكنك تفعيل شريحة واحدة فقط كل 3 جولات، لذا إذا قمت بتنشيط شريحة مساعد المدير في الجولة 24، فلن تتمكن من استخدام شريحة أخرى حتى الجولة 27.

كيفية يتم احتساب النقاط

تحصد الشريحة نقاطًا بناءً على نتائج النادي الذي اخترت منه المدرب، ويكسبون نقاطًا بناءً على المقاييس التالية:

- فوز الفريق = 6 نقاط

- تعادل الفريق = 3 نقاط

- الأهداف المسجلة للفريق = 1 نقطة لكل هدف

- شباك نظيفة للفريق = 2 نقطة

- مكافأة الجدول: إذا واجه المدير الذي اخترته ناديًا مصنفًا ضمن أول 5 خمسة مراكز في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز في بداية الجولة، فستحصل على 10 نقاط إضافية للفوز، أي 16 نقطة في المجموع، أو خمس نقاط إضافية للتعادل، أي ثماني نقاط في المجموع.

ويجيب أن نضع في الاعتبار أن منصب "مساعد المدير" يدخل ضمن حصة ثلاثة لاعبين لكل ناد، وإذا كنت تمتلك محمد صلاح (13.3 مليون جنيه إسترليني) وقمت بجلب أرني سلوت، فلن يكون لديك سوى مساحة للاعب واحد آخر من ليفربول خلال تلك الجولات الثلاث.

وسُيحدد لكل مساعد مدير سعرًا ثابتًا لن يتغير طوال الموسم، وسيتم الإعلان عن قائمة الأسعار في الوقت المناسب ولكن أسعار المديرين ستتراوح بين 0.5 مليون جنيه إسترليني إلى 1.5 مليون جنيه إسترليني.

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