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واصل المدرب الإٍسباني بيب جوارديولا، حالة التخبط مع فريقه مانشستر سيتي، بعدما خسر أمام مضيفه فريق يوفنتوس بثنائية نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما مساء الأربعاء، على ملعب "أليانز ستاديوم"، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا.

وسجل الهدف الأول لفريق يوفنتوس اللاعب دوشان فلاهوفيتش في الدقيقة 53 من عمر المباراة، قبل أن يضيف وستون مكيني الهدف الثاني للسيدة العجوز في الدقيقة 75.

بهذه النتيجة فشل فريق مانشستر سيتي في كسر تفوق اليوفي عليه، وإنهاء عقدة عدم الفوز عليه منذ 48 عامًا، حيث لم يحقق السماوي إلا انتصارا وحيدا خلال المواجهة الأولى بين الفريقين يوم 15 سبتمبر عام1976.

تواصل معاناة مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا، حيث يملك الفريق 8 نقاط فقط في مرحلة المجموعات حتى الآن، بعدما خاض 6 مباريات حقق الفوز في مباراتين فقط أمام ، بينما تعادل في مواجهتين، وخسر في إثنين.

ويتبقي في بطولة دوري أبطال أوروبا جولتين، سيكون أمام جوارديولا مهمة صعبة لضمان التأهل ضمن الأندية الـ8 الأولي، دون الدخول في ملحق البطولة.