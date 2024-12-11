بعد مرور أكثر من عام على كون المملكة العربية السعودية المرشح الوحيد لاستضافة كأس العالم 2034، حصلت أخيرا على موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بعد ظهر اليوم .

موعد كأس العالم 2034

لم يتم استبعاد إقامة كأس العالم في الصيف بشكل قاطع حتى الآن، لكن التوقعات تشير إلى أن الاتحاد الدولي لكرة القدم، الذي تشجع على القيام بذلك مرة واحدة مع قطر، سيعمل على تحريك الأمور. وقال الاتحاد السعودي في نشرة الاكتتاب الخاصة به: "نحن ملتزمون بالعمل بشكل وثيق مع الاتحاد الدولي لكرة القدم لتحديد أفضل وقت من العام لإقامة البطولة". وفقا لصحيفة "ذا أثليتك".

وهذا يعني أن يناير 2034 هو التاريخ الأكثر احتمالا، شريطة أن ينتهي قبل دورة الألعاب الأولمبية الشتوية، المقرر أن تبدأ في سولت ليك سيتي في العاشر من فبراير ، للحفاظ على بقاء رعاة الحدثين العالميين.

عدد منتخبات كأس العالم 2034

ابتداءً من عام 2026، سيتم رفع عدد الدول المتنافسة في نهائيات كأس العالم من 32 إلى 48. وسوف يمتد نفس الشكل إلى عامي 2030 و2034، مما يمنح 16 فريقًا آخر فرصة للتأهل.

ففي المجموعات الاثنتى عشرة التي تضم كل منها أربعة فرق، سنشاهد 72 مباراة قبل أن نصل حتى إلى مراحل خروج المغلوب، حيث سيلعب الفائزون ثماني مباريات.

الفريق الوحيد الذي ضمن التواجد في البطولة حاليا هو المنتخب السعودي بصفته المضيف.

ما هي المدن والأماكن المضيفة لمباريات كأس العالم 2034

وعلى النقيض من كأس العالم 2026، التي من المقرر أن تقام في 16 مدينة في مختلف أنحاء الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، ومسابقة 2030، التي تمتد على ثلاث قارات و20 مدينة مختلفة، ستقام غالبية المباريات الـ104 في السعودية بمدينتين فقط. وعلى الرغم من تسمية الخبر وأبها ونيوم كمدن مضيفة، فإن العاصمة الرياض وجدة، وهي مدينة ساحلية على البحر الأحمر، ستستضيف 12 من أصل 15 ملعبًا.

ستستضيف الرياض، ثمانية ملاعب، بما في ذلك استاد الملك سلمان الدولي الذي يتسع لـ 92 ألف متفرج، وسيستضيف حفل الافتتاح والنهائي.