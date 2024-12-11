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"قبل مواجهة باتشوكا".. تاريخ مواجهات الأهلي أمام أندية أمريكا الشمالية

10:57 م الأربعاء 11 ديسمبر 2024
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    لاعبو الأهلي
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    لاعبي الأهلي 2
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    لاعبي الأهلي يتابعون مباراة بوتافوجو
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    الجهاز الفني للأهلي واللاعبين يتابعون مباراة باتشوكا
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    وسام أبو علي وكوكا من مران الأهلي
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    مران الأهلي
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    مران النادي الأهلي
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    لاعبي النادي الأهلي
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    لاعبي الأهلي من المران
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    رامي ربيعة من وصول بعثة الأهلي إلى قطر
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    محمد الشناوي من وصول بعثة الأهلي إلى قطر
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    محمود الخطيب من وصول بعثة الأهلي إلى قطر
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    محمد رمضان وسامي قمصان من وصول بعثة الأهلي إلى قطر
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كتب - يوسف محمد:

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لملاقاة نظيره باتشوكا المكسيكي، في مباراة كأس التحدي، في إطار منافسات بطولة كأس الإنتركونتيننتال.

وتمكن فريق باتشوكا المكسيكي، من تحقيق الفوز على حساب نظيره بوتافوجو البرازيلي، بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل، في مباراة الدور الثاني ببطولة كأس الإنتركونتيننتال، ليضرب موعداً مع المارد الأحمر في مباراة كأس التحدي، ببطولة إنتركونتيننتال يوم السبت المقبل.

مباراة الأهلي أمام نظيره باتشوكا المكسيكي، يوم السبت المقبل الموافق 14 ديسمبر الجاري، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وستكون هذه هي المواجهة الثانية بين الأهلي وباتشوكا المكسيكي، حيث سبق أن تواجها الفريقين معاً في مباراة واحدة من قبل، في مونديال الأندية عام 2008 وانتهت لصالح الفريق المكسيكي، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين.

وبشكل عام واجها المارد الأحمر فرق أمريكا الشمالية في 6 مباريات من قبل، تمكن خلالهم من تحقيق الفوز في ثلاثة مباريات وتعرض للهزيمة في مثلهم.

وواجها الأهلي فريق باتشوكا المكسيكي في ثلاثة مباريات من قبل، تمكن من تحقيق الفوز في مباراتين وتلقى الهزيمة في مباراة واحدة.

وفي عام 2006 واجها الأهلي فريق كلوب أمريكا المكسيكي، في مباراة تحديد المركز الثالث ببطولة كأس العالم عام 2006، تمكن خلالها المارد الأحمر من تحقيق الفوز، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد.

والمواجهة الأخيرة التي جمعت بين الأهلي والأندية الأمريكية، كانت في كأس العالم للأندية 2023، حينما واجها الأهلي فريق سياتل ساوندرز الأمريكي وتمكن من تحقيق الفوز، بنتيجة هدف دون مقابل.

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النادي الأهلي الأهلي وباتشوكا موعد مباراة الأهلي المقبلة مباراة الأهلي وباتشوكا في إنتركونتيننتال كأس الإنتركونتيننتال
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