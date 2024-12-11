موعد مباراة الأهلى وباتشوكا المكسيكي في منافسات بطولة الإنتركونتيننتال

كتب- يوسف محمد:

تمكن فريق باتشوكا المكسيكي، من تحقيق الفوز على حساب نظيره بوتافوجو البرازيلي، بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل، في مباراة الدور الثاني ببطولة كأس الإنتركونتيننتال.

وبهذا الفوز، حجز فريق باتشوكا المكسيكي مكانه في مباراة كأس التحدي أمام النادي الأهلي، المقرر إقامتها يوم السبت المقبل.

ومن المقرر إقامة مباراة الأهلي أمام نظيره باتشوكا المكسيكي، يوم السبت المقبل الموافق 14 ديسمبر الجاري، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وكان الأهلي تمكن من الوصول إلى مباراة كأس التحدي، بعد الفوز على حساب فريق العين الإماراتي، بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما في القاهرة، ضمن منافسات كأس أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ.