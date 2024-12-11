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موعد مباراة الأهلى وباتشوكا المكسيكي في منافسات بطولة الإنتركونتيننتال

10:05 م الأربعاء 11 ديسمبر 2024
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    هدف فريق بوتافوجو في مرمى باتشوكا
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    احتفال لاعبي باتشوكا
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    هدف باتشوكا
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    لاعبي الأهلي يتابعون مباراة بوتافوجو
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    لاعبي الأهلي 2
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    لاعبو الأهلي
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    مباراة بوتافوجو وباتشوكا تحت أعين لاعبي الأهلي
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كتب- يوسف محمد:

تمكن فريق باتشوكا المكسيكي، من تحقيق الفوز على حساب نظيره بوتافوجو البرازيلي، بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل، في مباراة الدور الثاني ببطولة كأس الإنتركونتيننتال.

وبهذا الفوز، حجز فريق باتشوكا المكسيكي مكانه في مباراة كأس التحدي أمام النادي الأهلي، المقرر إقامتها يوم السبت المقبل.

ومن المقرر إقامة مباراة الأهلي أمام نظيره باتشوكا المكسيكي، يوم السبت المقبل الموافق 14 ديسمبر الجاري، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وكان الأهلي تمكن من الوصول إلى مباراة كأس التحدي، بعد الفوز على حساب فريق العين الإماراتي، بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما في القاهرة، ضمن منافسات كأس أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ.

موعد مباراة الأهلى وباتشوكا المكسيكي مباراة باتشوكا وبطل امريكا الجنوبية مباراه باتشوكا وبوتافوجو كأس الإنتركونتيننتال 2024 للانديه
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