أهداف مباراة باتشوكا وبوتافوجو في بطولة الإنتركونتيننتال (فيديو)

كتب - يوسف محمد:

يتقدم فريق باتشوكا المكسيكي على حساب نظيره بوتافوجو البرازيلي، بنتيجة هدفين دون مقابل، في اللقاء الذي يجمع بينهما حالياً، في مباراة كأس الإنتركونتيننتال.

وأحرز الهدف الأول لفريق باتشوكا اللاعب أسامة الإدريسي في الدقيقة 49 من عمر المباراة، فيما أحرز الهدف الثاني اللاعب ذاته الهدف الثاني في الدقيقة 67، بينما أحرز اللاعب سالمون روندون الهدف الثالث في الدقيقة 80.

يلاقي فريق باتشوكا المكسيكي حالياً نظيره بوتافوجو البرازيلي، في اللقاء الذي يجمع بينهما على ستاد "974"، ضمن مباريات الدور الثاني بمنافسات بطولة كأس الإنتركونتيننتال.

ويلتقي الفائز من مباراة باتشوكا المكسيكي مع بوتافوجو البرازيلي، مع النادي الأهلي في مباراة كأس التحدي، يوم السبت المقبل، في بطولة كأس الإنتركونتيننتال.





هدف |

باتشوكا المكسيكي يتقدم 3-0 على بوتافوغو البرازيلي في الدقيقة 80 على كأس الأمريكيتين#كأس_القارات_للأندية #قنوات_الكاس || #منصة_شوف pic.twitter.com/cDSTzG5IYf — قنوات الكاس (@AlkassTVSports) December 11, 2024

هدف |

باتشوكا المكسيكي يقترب أكثر ويحرز الهدف الثاني في مرمى بوتافوغو البرازيلي في الدقيقة 66 #كأس_القارات_للأندية #قنوات_الكاس || #منصة_شوف pic.twitter.com/8roZuG9i1k — قنوات الكاس (@AlkassTVSports) December 11, 2024