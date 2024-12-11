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أهداف مباراة باتشوكا وبوتافوجو في بطولة الإنتركونتيننتال (فيديو)

09:34 م الأربعاء 11 ديسمبر 2024
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    احتفال لاعبي باتشوكا
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    هدف فريق بوتافوجو في مرمى باتشوكا
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    احتفال اللاعب أسامة الإدريسي
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    لاعبي الأهلي يتابعون مباراة بوتافوجو
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كتب - يوسف محمد:

يتقدم فريق باتشوكا المكسيكي على حساب نظيره بوتافوجو البرازيلي، بنتيجة هدفين دون مقابل، في اللقاء الذي يجمع بينهما حالياً، في مباراة كأس الإنتركونتيننتال.

وأحرز الهدف الأول لفريق باتشوكا اللاعب أسامة الإدريسي في الدقيقة 49 من عمر المباراة، فيما أحرز الهدف الثاني اللاعب ذاته الهدف الثاني في الدقيقة 67، بينما أحرز اللاعب سالمون روندون الهدف الثالث في الدقيقة 80.

يلاقي فريق باتشوكا المكسيكي حالياً نظيره بوتافوجو البرازيلي، في اللقاء الذي يجمع بينهما على ستاد "974"، ضمن مباريات الدور الثاني بمنافسات بطولة كأس الإنتركونتيننتال.

ويلتقي الفائز من مباراة باتشوكا المكسيكي مع بوتافوجو البرازيلي، مع النادي الأهلي في مباراة كأس التحدي، يوم السبت المقبل، في بطولة كأس الإنتركونتيننتال.

مباراة باتشوكا المكسيكي وبوتافوجو البرازيلي باتشوكا المكسيكي بوتافوجو البرازيلي أسامة الإدريسي كأس الإنتركونتيننتال
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