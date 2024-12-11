ظهور نجوم الأهلي في مدرجات باتشوكا وبوتافوجو بمباراة الإنتركونتيننتال

كتب - يوسف محمد:

حرص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي واللاعبين، على التواجد في مدرجات ستاد "974"، لمتابعة مباراة باتشوكا المكسيكي وبوتافوجو البرازيلي، ضمن منافسات بطولة كأس الإنتركونتيننتال.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لملاقاة الفائز من بوتافوجو البرازيلي وباتشوكا المكسيكي، في مباراة كأس التحدي ضمن منافسات بطولة إنتركونتيننتال.

ومن المقرر أن يلاقي الأهلي الفائز من مباراة بوتافوجو وباتشوكا المكسيكي، يوم السبت المقبل الموافق 14 ديسمبر الجاري، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وصل أمس الخميس إلى العاصمة القطرية الدوحة، وسط استقبال جماهيري كبير، استعداداً للمشاركة في مباريات بطولة كأس الإنتركونتيننتال.

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