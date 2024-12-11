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ظهور نجوم الأهلي في مدرجات باتشوكا وبوتافوجو بمباراة الإنتركونتيننتال

09:20 م الأربعاء 11 ديسمبر 2024
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    وسام أبو علي وكوكا من مران الأهلي
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    مران الأهلي
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    مباراة بوتافوجو وباتشوكا تحت أعين لاعبي الأهلي
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    لاعبي الأهلي_1
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    مران النادي الأهلي
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    لاعبو الأهلي
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    رضا سليم
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    رامي ربيعة
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    الجهاز الفني للأهلي واللاعبين يتابعون مباراة باتشوكا
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    يحيى عطية الله
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كتب - يوسف محمد:

حرص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي واللاعبين، على التواجد في مدرجات ستاد "974"، لمتابعة مباراة باتشوكا المكسيكي وبوتافوجو البرازيلي، ضمن منافسات بطولة كأس الإنتركونتيننتال.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لملاقاة الفائز من بوتافوجو البرازيلي وباتشوكا المكسيكي، في مباراة كأس التحدي ضمن منافسات بطولة إنتركونتيننتال.

ومن المقرر أن يلاقي الأهلي الفائز من مباراة بوتافوجو وباتشوكا المكسيكي، يوم السبت المقبل الموافق 14 ديسمبر الجاري، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وصل أمس الخميس إلى العاصمة القطرية الدوحة، وسط استقبال جماهيري كبير، استعداداً للمشاركة في مباريات بطولة كأس الإنتركونتيننتال.

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الأهلي مباراة باتشوكا المكسيكي وبوتافوجو البرازيلي بطولة كأس الإنتركونتيننتال
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