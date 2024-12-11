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"في 15 ملعباً".. المملكة العربية السعودية تحصل على حق تنظيم كأس العالم 2034

07:03 م الأربعاء 11 ديسمبر 2024

شعار الاتحاد الدولي لكرة القدم

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كتب - يوسف محمد:

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" برئاسة السويسري جياني إنفانتينو، فوز المملكة العربية السعودية بحق استضافة كأس العالم 2034، بعد اجتماع عقد اليوم الأربعاء.

وكانت المملكة العربية السعودية، تقدمت في يوليو الماضي بطلب لاستضافة، بطولة كأس العالم 2034، تحت شعار "معاً ننمو".

وفي شهر أكتوبر الماضي، أجرى المسؤولين بالاتحاد الدولي "فيفا"، للوقوف على كافة التفاصيل الخاصة باستضافة المملكة العربية السعودية لكأس العالم 2034.

وستكون المملكة العربية السعودية، ثالث دولة عربية تحصل على شرف تنظيم بطولة كأس العالم، بعد قطر 2022 والمغرب التي من المقرر أن تستضيف البطولة في 2030.

وتقام منافسات بطولة كأس العالم 2034 بالمملكة العربية السعودية، على 15 ملعباً.

السعودية الاتحاد الدولي لكرة القدم استضافة كأس العالم
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