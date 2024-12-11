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"منافس الأهلي".. تشكيل مباراة بوتافوجو البرازيلي وباتشوكا في بطولة الإنتركونتيننتال

06:58 م الأربعاء 11 ديسمبر 2024
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    هنريكي لاعب بوتافوجو البرازيلي 1
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    فريق بوتافوجو البرازيلي 1
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    لويس هنريكي لاعب بوتافوجو
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    بوتافوجو البرازيلي
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    الياباني كايسوكي هوندا (يمين) مع القميص الذي سيرتديه خلال تقديمه من قبل ناديه الجديد باتشوكا المكسيكي الثلاثاء 18 تموز/يوليو 2017
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    لاعبي الأهلي من المران
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    مران النادي الأهلي
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    محمد رمضان وسامي قمصان من وصول بعثة الأهلي إلى قطر
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    محمود الخطيب من وصول بعثة الأهلي إلى قطر
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    محمد الشناوي من وصول بعثة الأهلي إلى قطر
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    يوسف أيمن من وصول بعثة الأهلي إلى قطر
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    رامي ربيعة من وصول بعثة الأهلي إلى قطر
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    الجهاز الفني للأهلي
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    المران الجماعي للأهلي
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    لاعبي الأهلي من المران
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كتب - يوسف محمد:

يلاقي فريق باتشوكا المكسيكي نظيره بوتافوجو البرازيلي، في إطار منافسات بطولة كأس الإنتركونتيننتال "كأس القارات".

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "974"، في تمام الساعة السابعة مساءً، ضمن منافسات الدور الثاني لكأس الإنتركونتيننتال.

وجاء تشكيل بوتافوجو البرازيلي للقاء كالتالي:

حراسة المرمى: جون فيكتور.

خط الدفاع: ماتيو بونتي، الكسندر باربوزا، أدريلسون، كويابانو.

خط الوسط: جرجور، آلان، كارلوس إدواردو.

خط الهجوم: لويس هنريكي، ماتيوس مارتينز، إيجور جيسوس.

ويدخل فريق باتشوكا اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: كارلوس مورينو.

خط الدفاع: سيرجيو باريتو، بريان جونزاليس، لويس رودريجز، أندريس ميكولتا.

خط الوسط: بيدرو بيدرازا، ألفونسو جونزاليس، ألان باوتيستا، إلياس مونتيل.

خط الهجوم: أسامة إدريسي، سالومون روندون.

ويلاقي الفاشر من مباراة باتشوكا المكيسي وبوتافوجو البرازيلي، النادي الأهلي في مباراة كأس التحدي ببطولة الإنتركونتيننتال، يوم السبت المقبل الموافق 14 ديسمبر الجاري.

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بوتافوجو باتشوكا كأس القارات بطولة الإنتركونتيننتال النادي الأهلي
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