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"محاضرة فنية".. 15 صورة من مران النادي الأهلي الأول في قطر

06:22 م الأربعاء 11 ديسمبر 2024
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    الجهاز الفني للأهلي
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    أشرف داري
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    إمام عاشور
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    إمام عاشور وربيعة
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    المران الجماعي للأهلي
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    بيرسي تاو
  • عرض 23 صورة
    إمام عاشور
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    أكرم توفيق من المران
  • عرض 23 صورة
    رامي ربيعة
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    حسين الشحات
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    عمر كمال عبد الواحد
  • عرض 23 صورة
    رضا سليم
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    لاعبي الأهلي من المران
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    لاعبي الأهلي
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    لاعبي النادي الأهلي
  • عرض 23 صورة
    محمد الشناوي
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    مران الأهلي
  • عرض 23 صورة
    لاعبي الأهلي من المران
  • عرض 23 صورة
    نيدفيد
  • عرض 23 صورة
    وسام أبو علي وكوكا من مران الأهلي
  • عرض 23 صورة
    يحيى عطية الله
  • عرض 23 صورة
    خالد عبد الفتاح
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كتب - يوسف محمد:

خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته الجماعية مساء اليوم الأربعاء، استعداداً لخوض مباراة كأس التحدي ببطولة الإنتركونتيننتال.

ويلاقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في مباراة كأس التحدي، يوم السبت المقبل الفائز من مباراة باتشوكا المكسيكي أمام نظيره بوتافوجو البرازيلي.

وحرص السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، على عقد جلسة مع اللاعبين، للتأكيد على بعض الجوانب الخططية والفنية.

وأدى ثلاثي حراسة المرمى محمد الشناوي، حمزة علاء ومصطفى مخلوف، تدريباتهم تحت إشراف مدرب حراس مرمى الفريق ميشيل يانكون.

ويذكر أن الأهلي، تمكن من الصعود إلى مباراة كأس التحدي، بعد الفوز على حساب العين الإماراتي، في مباراة كأس أسيا وأفريقيا والمحيط الهادئ، بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل.

مباراة كأس التحدي بطولة الإنتركونتيننتال مران الأهلي الأول في قطر النادي الأهلي الفائز من مباراة باتشوكا وبوتافوجو البرازيلي
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