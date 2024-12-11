"محاضرة فنية".. 15 صورة من مران النادي الأهلي الأول في قطر

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كتب - يوسف محمد:

خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته الجماعية مساء اليوم الأربعاء، استعداداً لخوض مباراة كأس التحدي ببطولة الإنتركونتيننتال.

ويلاقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في مباراة كأس التحدي، يوم السبت المقبل الفائز من مباراة باتشوكا المكسيكي أمام نظيره بوتافوجو البرازيلي.

وحرص السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، على عقد جلسة مع اللاعبين، للتأكيد على بعض الجوانب الخططية والفنية.

وأدى ثلاثي حراسة المرمى محمد الشناوي، حمزة علاء ومصطفى مخلوف، تدريباتهم تحت إشراف مدرب حراس مرمى الفريق ميشيل يانكون.

ويذكر أن الأهلي، تمكن من الصعود إلى مباراة كأس التحدي، بعد الفوز على حساب العين الإماراتي، في مباراة كأس أسيا وأفريقيا والمحيط الهادئ، بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل.