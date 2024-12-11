"منافس الأهلي بالإنتركونتيننتال".. مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

تقام اليوم الأربعاء الموافق 11 ديسمبر الجاري، العديد من المباريات الهامة في مختلف الملاعب العالمية، أبرزها لقاء منافس الأهلي في بطولة كأس الإنتركونتيننتال.

ويعرض "مصراوي" في السطور التالية مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة:

كأس إنتركونتيننتال:

باتشوكا ضد بوتافوجو.. السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.. بي إن سبورت 2.

كأس رابطة الأندية المحترفة:

حرس الحدود ضد الإسماعيلي.. الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.. أون تايم سبورت 1.

الجونة ضد سموحة.. الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.. أون تايم سبورت 2.

مودرن سبورت ضد بتروجيت.. الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.. أون تايم سبورت 2.

سيراميكا كليوباترا ضد البنك الأهلي.. الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.. أون تايم سبورت 1.

دوري أبطال أوروبا:

أتلتيكو مدريد ضد سلوفان براتيسلافا.. الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.. بي إن سبورت 3.

ليل ضد شتورم جراتس.. الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.. بي إن سبورت 4.

شتوتجارت ضد يونج بويز.. العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.. بي إن سبورت 6.

آرسنال ضد موناكو.. العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.. بي إن سبورت 4.

يوفنتوس ضد مانشستر سيتي.. العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.. بي إن سبورت 3.

ميلان ضد سرفينا زافيزدا.. العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.. بي إن سبورت 5.

بنفيكا ضد بولونيا.. العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.. بي إن سبورت 7.

بوروسيا دورتموند ضد برشلونة.. العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.. بي إن سبورت 1.

فينورد ضد سبارتا براج.. العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.. بي إن سبورت 8.

بطولة العالم للأندية "طائرة":

فولاد سيرجان ضد الأهلي.. الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة.. غير موجودة في جدول العرض.

الدوري الأوروبي:

فنربخشة ضد أتلتيك بلباو.. الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.. بي إن سبورت 5.

الدوري الإماراتي:

اتحاد كلباء ضد العين.. الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.. غير موجودة في جدول العرض.