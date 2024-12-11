تأهل ليفربول وفوز الريال.. ماذا حدث في دوري أبطال أوروبا؟

كتب - محمد القرش:

انتهت مباريات الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا التي أقيمت أمس الثلاثاء، والتي شهدت العديد من الأهداف والإثارة.

وفاز ليفربول على نظيره جيرونا بهدف نظيف ليضمن تأهله إلى دور الـ16، بينما تخطى ريال مدريد عقبة أتالانتا بصعوبة بعد الفوز بثلاثية مقابل هدفين.

نتائج مباريات دوري أبطال أوروبا

جيرونا ضد ليفربول - (0-1)

ريال مدريد ضد أتالانتا - (3-2)

بايرن ميونخ ضد شاختار - (5-1)

أستون فيلا ضد لايبزيج - (3-2)

دينامو زغرب ضد سيلتيك - (0-0)

باريس ضد سالزبورج - (3-0)

كلوب بروج ضد لشبونة - (2-1)

بريست ضد آيندهوفن - (1-0)

إنتر ميلان ضد ليفركوزن - (0-1)