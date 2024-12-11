ريال مدريد ينعش آماله في دوري الأبطال بفوز مثير على أتلانتا

كتبت - نهى خورشيد

أنعش الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد آماله في التأهل إلى الدور التالي من دوري أبطال أوروبا، بعد أن حقق فوزًا خارج ملعبه على أتلانتا الإيطالي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت مساء الثلاثاء على ملعب "أتزوري دي إيطاليا"، ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات.

وافتتح النجم الفرنسي كيليان مبابي التسجيل في الدقيقة 10، بعد تمريرة متقنة من المغربي إبراهيم دياز، ليضع فريقه في المقدمة، بعدها، نجح أتلانتا في معادلة النتيجة قبل نهاية الشوط الأول، عندما سجل دي كتلايير هدف التعادل من ركلة جزاء نفذها ببراعة في الدقيقة 45.

مع انطلاق الشوط الثاني، عاد ريال مدريد للتقدم سريعًا في الدقيقة 53 بفضل هدف النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، الذي استغل خطأ دفاعي من أتلانتا وسدد كرة رائعة على يمين الحارس.

وفي الدقيقة 59، أضاف جود بيلينجهام الهدف الثالث لريال مدريد، بعد تمريرة مذهلة من فينيسيوس جونيور، ليرتفع الفارق إلى هدفين.

وقبل نهاية اللقاء قلص أتلانتا الفارق بتسديدة رائعة من لوكمان الذي سدد كرة في الزاوية اليمنى بعد تمريرة عرضية من سامرزيدتش، لتصبح النتيجة 3-2.

بهذه النتيجة، رفع ريال مدريد رصيده إلى 9 نقاط، ليقفز إلى المركز 18 في ترتيب دوري أبطال أوروبا، فيما توقف رصيد أتلانتا عند 11 نقطة، ليبقى في المركز التاسع في المجموعة.