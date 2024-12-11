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ماذا قدم محمد صلاح ضد جيرونا؟

04:03 ص الأربعاء 11 ديسمبر 2024
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  • عرض 16 صورة
    محمد صلاح لاعب ليفربول
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    محمد صلاح لاعب ليفربول
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    محمد صلاح
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    محمد صلاح ضد جيرونا (1)
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    محمد صلاح ضد نيوكاسل يونايتد
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    احتفال محمد صلاح ضد نيوكاسل
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    محمد صلاح
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    محمد صلاح 1
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    محمد صلاح (1)
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    محمد صلاح أمام السيتي 2
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    محمد صلاح واحتفال أمام السيتي
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    احتفال محمد صلاح
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    محمد صلاح أمام السيتي 1 (1)
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    محمد صلاح في إحدى المباريات أمام مان سيتي
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    محمد صلاح ضد مانشستر سيتي (1)
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كتبت-هند عواد:

قاد المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، فريقه للفوز على جيرونا، بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا.

وسجل محمد صلاح هدف الفوز للفربول، إلا أنه ثاني أفضل لاعب في المباراة، بعد أليسون حارس مرمى الريدز، الذي حصل على تقييم 8.1/10.

وجاء تقييم محمد صلاح في المباراة كالآتي:

لعب 90 دقيقة

سجل هدفا

تقييم 7.9/10

1 تسديد على المرمى

2 تسديد خارج المرمى

لمس الكرة 45 مرة

تمريرات صحيحة 24/34 (71%)

فرصة محققة ضائعة 1

فاز بالالتحامات الأرضية 2/4

0 أخطاء

1 تسلل

محمد صلاح صلاح ليفربول جيرونا دوري أبطال أوروبا
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