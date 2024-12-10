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شاهد ماذا فعل جمهور ليفربول مع محمد صلاح بعد مباراة جيرونا (صور)

11:21 م الثلاثاء 10 ديسمبر 2024
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    جمهور ليفربول
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    محمد صلاح
  • عرض 4 صورة
    محمد صلاح
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كتبت - نهى خورشيد

حرصت جماهير ليفربول على توجيه تحية خاصة للدولي المصري محمد صلاح نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وذلك عقب انتهاء المباراة التي جمعتهما بجيرونا ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا.

وكان محمد صلاح نجح في قيادة الريدز لتحقيق فوزاً على جيرونا بهدف نظيف، سجله من ركلة جزاء في الدقيقة 63 من عمر المباراة.

وبهذا الفوز، حسم الفريق الكروي بنادي ليفربول تأهله إلى دور الـ16، منفرداً بصدارة جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا العام برصيد 18 نقطة.

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