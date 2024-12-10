شاهد ماذا فعل جمهور ليفربول مع محمد صلاح بعد مباراة جيرونا (صور)

"إنجاز استثنائي للفرعون".. صلاح يؤكد صعود ليفربول إلى دور الـ16 من

هدف واحد يفصل صلاح عن مواصلة كتابة التاريخ مع ليفربول

هدف مبابي مع ريال مدريد في شباك أتلانتا بدوري أبطال أوروبا (فيديو)

سيدة تستقبل بعثة الأهلي بالهتافات في الدوحة.. واللاعبون يردون (فيديو)

كتبت - نهى خورشيد

حرصت جماهير ليفربول على توجيه تحية خاصة للدولي المصري محمد صلاح نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وذلك عقب انتهاء المباراة التي جمعتهما بجيرونا ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا.

وكان محمد صلاح نجح في قيادة الريدز لتحقيق فوزاً على جيرونا بهدف نظيف، سجله من ركلة جزاء في الدقيقة 63 من عمر المباراة.

وبهذا الفوز، حسم الفريق الكروي بنادي ليفربول تأهله إلى دور الـ16، منفرداً بصدارة جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا العام برصيد 18 نقطة.

اقرأ أيضًا:

هدف محمد صلاح في شباك جيرونا بدوري أبطال أوروبا (فيديو)

لا يتوقف.. محمد صلاح يحقق رقما تاريخيا مع ليفربول