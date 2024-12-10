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سيدة تستقبل بعثة الأهلي بالهتافات في الدوحة.. واللاعبون يردون (فيديو)

10:46 م الثلاثاء 10 ديسمبر 2024
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    استقبال الجماهير لبعثة الأهلي في قطر
  • عرض 13 صورة
    استقبال الجماهير لبعثة الأهلي في قطر
  • عرض 13 صورة
    استقبال الجماهير لبعثة الأهلي في قطر
  • عرض 13 صورة
    استقبال الجماهير لبعثة الأهلي في قطر
  • عرض 13 صورة
    استقبال الجماهير لبعثة الأهلي في قطر
  • عرض 13 صورة
    رامي ربيعة من وصول بعثة الأهلي إلى قطر
  • عرض 13 صورة
    محمد الشناوي من وصول بعثة الأهلي إلى قطر
  • عرض 13 صورة
    محمود الخطيب من وصول بعثة الأهلي إلى قطر
  • عرض 13 صورة
    يوسف أيمن من وصول بعثة الأهلي إلى قطر
  • عرض 13 صورة
    استقبال الجماهير لبعثة الأهلي في قطر
  • عرض 13 صورة
    محمد رمضان وسامي قمصان من وصول بعثة الأهلي إلى قطر
  • عرض 13 صورة
    استقبال الجماهير لبعثة الأهلي في قطر
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كتبت-هند عواد:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لسيدة تسقبل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مطار حمد الدولي في قطر.

وظهرت سيدة ترتدي قميص الأهلي، في استقبال اللاعبين، وهتفت: "الذهب ميلقش إلا بينا، حلمنا طال من زمان، من أيام اليابان، كأس العالم بينادينا"، ورد اللاعبون بالتحية على هذه السيدة.

ووصلت بعثة الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، مطار حمد الدولي، مساء اليوم، استعدادًا لخوض مباراة كأس التحدي التي تقام يوم 14 ديسمبر الحالي، ضمن منافسات كأس إنتركونتيننتال.

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بعثة الأهلي قطر استقبال الأهلي كأس إنتركونتيننتال الأهلي
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