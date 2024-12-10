سيدة تستقبل بعثة الأهلي بالهتافات في الدوحة.. واللاعبون يردون (فيديو)

كتبت-هند عواد:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لسيدة تسقبل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مطار حمد الدولي في قطر.

وظهرت سيدة ترتدي قميص الأهلي، في استقبال اللاعبين، وهتفت: "الذهب ميلقش إلا بينا، حلمنا طال من زمان، من أيام اليابان، كأس العالم بينادينا"، ورد اللاعبون بالتحية على هذه السيدة.

الله على جمال المشجعة الأهلاوية وقوة الهتافات والتي تفاعل معها اللاعبينpic.twitter.com/1BHXRzeHI5 — Ali Rady (@Alirady1988) December 10, 2024

ووصلت بعثة الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، مطار حمد الدولي، مساء اليوم، استعدادًا لخوض مباراة كأس التحدي التي تقام يوم 14 ديسمبر الحالي، ضمن منافسات كأس إنتركونتيننتال.

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