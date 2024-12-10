هدف مبابي مع ريال مدريد في شباك أتلانتا بدوري أبطال أوروبا (فيديو)
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كتبت - نهى خورشيد
تقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني على نظيره أتالانتا الإيطالي بهدف نظيف، في المباراة المقامة بينهما حالياً على ملعب "جيويس" ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة دوري أبطال أوروبا.
وافتتح مبابي التسجيل لريال مدريد في الدقيقة العاشرة من زمن الشوط الأول من اللقاء.
مبابي يدون على الهدف الأول لريال مدريد#دوري_أبطال_أوروبا | #ريال_مدريد_أتالانتا #UCL pic.twitter.com/Qj1Qw0b1f4
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 10, 2024
وجاء الهدف بعد تمريرة متقنة من إبراهيم دياز لينجح مبابي في استلامها والتوغل داخل منطقة الجزاء، مسدداً كرة قوية سكنت الزاوية اليمنى لشباك حارس أتلانتا.
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