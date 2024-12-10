هدف مبابي مع ريال مدريد في شباك أتلانتا بدوري أبطال أوروبا (فيديو)

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كتبت - نهى خورشيد

تقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني على نظيره أتالانتا الإيطالي بهدف نظيف، في المباراة المقامة بينهما حالياً على ملعب "جيويس" ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وافتتح مبابي التسجيل لريال مدريد في الدقيقة العاشرة من زمن الشوط الأول من اللقاء.

وجاء الهدف بعد تمريرة متقنة من إبراهيم دياز لينجح مبابي في استلامها والتوغل داخل منطقة الجزاء، مسدداً كرة قوية سكنت الزاوية اليمنى لشباك حارس أتلانتا.

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