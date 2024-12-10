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هدف مبابي مع ريال مدريد في شباك أتلانتا بدوري أبطال أوروبا (فيديو)

10:41 م الثلاثاء 10 ديسمبر 2024
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    كيليان مبابي (ريال مدريد) - 70 مليون دولار
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    كيليان مبابي - 110 مليون دولار (90 مليون على أرض الملعب، 20 مليون خارج الملعب)
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كتبت - نهى خورشيد

تقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني على نظيره أتالانتا الإيطالي بهدف نظيف، في المباراة المقامة بينهما حالياً على ملعب "جيويس" ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وافتتح مبابي التسجيل لريال مدريد في الدقيقة العاشرة من زمن الشوط الأول من اللقاء.

وجاء الهدف بعد تمريرة متقنة من إبراهيم دياز لينجح مبابي في استلامها والتوغل داخل منطقة الجزاء، مسدداً كرة قوية سكنت الزاوية اليمنى لشباك حارس أتلانتا.

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دوري أبطال أوروبا أتالانتا ضد الريال ريال مدريد كيليان مبابي مباراة ريال مدريد
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