محمد صلاح يدخل قائمة أفضل 10 هدافين في دوري أبطال أوروبا

كتبت-هند عواد:

حقق المحترف المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، رقما تاريخيا في دوري أبطال أوروبا، بهدفه في شباك جيرونا.

وسجل محمد صلاح، هدف فوز ليفربول في شباك جيرونا، خلال المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل، في الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا.

ووصل محمد صلاح إلى هدفه رقم 50، ليدخل قائمة أفضل 10 هدافين في دوري أبطال أوروبا، خلف تيري هنري لاعب أرسنال الأسبق، الذي سجل 51 هدفا.

ويتصدر كريستيانو رونالدو لاعب النصر الحالي وريال مدريد السابق، قائمة أفضل 10 هدافين في دوري أبطال أوروبا، برصيد 141 هدفا.

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