لم يتم العثور على نتائج البحث

مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أوروبا

جيرونا

0 1
19:45

ليفربول

دوري أبطال أوروبا

شاختار دونيتسك

1 2
22:00

بايرن ميونيخ

دوري أبطال أوروبا

ريد بول سالزبورج

0 1
22:00

باريس سان جيرمان

دوري أبطال أوروبا

أتالانتا

1 2
22:00

ريال مدريد

دوري أبطال أوروبا

باير ليفركوزن

0 0
22:00

إنتر ميلان

بطولة العالم للأندية للكرة الطائرة للرجال

برايا كلوب

1 1
22:00

الأهلي

الدوري المصري الممتاز - سيدات

الاتحاد السكندري

0 9
14:30

الزمالك

جميع المباريات

إعلان

هدف واحد يفصل صلاح عن مواصلة كتابة التاريخ مع ليفربول

10:05 م الثلاثاء 10 ديسمبر 2024
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    محمد صلاح لاعب ليفربول
  • عرض 13 صورة
    محمد صلاح لاعب ليفربول
  • عرض 13 صورة
    لقطة ركلة جزاء ليفربول
  • عرض 13 صورة
    لحظة تسديد صلاح ركلة الجزاء
  • عرض 13 صورة
    فرييق ليفربول
  • عرض 13 صورة
    محمد صلاح ضد جيرونا (1)
  • عرض 13 صورة
    محمد صلاح يحتفل بهدفه في مرمى جيرونا
  • عرض 13 صورة
    احتفال محمد صلاح ضد نيوكاسل
  • عرض 13 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 13 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 13 صورة
    محمد صلاح (1)
  • عرض 13 صورة
    محمد صلاح 1
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد القرش:

حقق لاعب ليفربول ومنتخب مصر، محمد صلاح، العديد من الألقاب والأرقام القياسية مع الريدز في جميع البطولات التي شارك فيها.

وسجل صلاح هدف فوز ليفربول على جيرونا في المباراة التي أقيمت اليوم الثلاثاء، في الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا.

ووصل المصري إلى هدفه رقم 227 مع ليفربول بجميع المسابقات عبر التاريخ، والهدف الـ50 تحديدا في دوري أبطال أوروبا.

ويحتل المصري المركز الخامس في قائمة هدافي ليفربول عبر التاريخ برصيد 227 هدفا، وبفارق هدف وحيد عن صاحب المركز الرابع بيلي ليدل.

وللموسم الثامن على التوالي يسجل صلاح أكثر من 15 هدفا بجميع المسابقات (2018، 2019، 2020، 2021، 2022، 2023، 2024، 2025).

اقرأ أيضًا:

هدف محمد صلاح في شباك جيرونا بدوري أبطال أوروبا (فيديو)

موقف إنساني بين محمد صلاح وطفلة قبل مباراة ليفربول وجيرونا (فيديو)

محمد صلاح دوري الأبطال ليفربول ضد جيرونا ليفربول وجيرونا هدف محمد صلاح اليوم
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

ما حقيقة صورة سجين "الحفرة" في سجن صيدنايا السوري؟ (صور+ فيديو)
خاص| رئيس وزراء سوريا بعد تسليم صلاحياته: سقوط بشار يحتاج دراسة كبيرة