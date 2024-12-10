هدف واحد يفصل صلاح عن مواصلة كتابة التاريخ مع ليفربول

لا يتوقف.. محمد صلاح يحقق رقما تاريخيا مع ليفربول

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كتب - محمد القرش:

حقق لاعب ليفربول ومنتخب مصر، محمد صلاح، العديد من الألقاب والأرقام القياسية مع الريدز في جميع البطولات التي شارك فيها.

وسجل صلاح هدف فوز ليفربول على جيرونا في المباراة التي أقيمت اليوم الثلاثاء، في الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا.

ووصل المصري إلى هدفه رقم 227 مع ليفربول بجميع المسابقات عبر التاريخ، والهدف الـ50 تحديدا في دوري أبطال أوروبا.

ويحتل المصري المركز الخامس في قائمة هدافي ليفربول عبر التاريخ برصيد 227 هدفا، وبفارق هدف وحيد عن صاحب المركز الرابع بيلي ليدل.

وللموسم الثامن على التوالي يسجل صلاح أكثر من 15 هدفا بجميع المسابقات (2018، 2019، 2020، 2021، 2022، 2023، 2024، 2025).

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