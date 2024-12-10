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"إنجاز استثنائي للفرعون".. صلاح يؤكد صعود ليفربول إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا

09:59 م الثلاثاء 10 ديسمبر 2024
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    لحظة تسديد صلاح ركلة الجزاء
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    لقطة ركلة جزاء ليفربول
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    محمد صلاح لاعب ليفربول
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    محمد صلاح لاعب ليفربول
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    محمد صلاح
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    محمد صلاح يحتفل بهدفه في مرمى جيرونا
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    محمد صلاح ضد جيرونا (1)
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    احتفال محمد صلاح ضد نيوكاسل
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    محمد صلاح ضد نيوكاسل يونايتد
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كتبت - نهى خورشيد

قاد الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول فريقه لتحقيق فوز ثمين على جيرونا الإسباني بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب "مونتيليفي" ضمن الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وسجل صلاح هدف ليفربول الوحيد من ركلة جزاء نفذها بنجاح على يمين الحارس في الدقيقة 63 من عمر الشوط الثاني.، ليمنح فريقه هدف الفوز في اللقاء.

وبعد هدفه في شباك جيرونا، رفع الفرعون المصري رصيده إلى 50 هدفًا في دوري أبطال أوروبا، ليصبح ضمن قائمة أفضل 10 هدافين في تاريخ المسابقة.

وبهذا الإنجاز، عادل صلاح رقم النجم الإيطالي فيليبو إنزاجي، متجاوزًا كلاً من كيليان مبابي وزلاتان إبراهيموفيتش وألفريدو دي ستيفانو.

بهذا الفوز، عزز ليفربول صدارته للمجموعة برصيد 18 نقطة محققًا العلامة الكاملة، ليؤكد تأهله إلى دور الـ16 في صدارة المجموعة.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد جيرونا عند 3 نقاط ليودع البطولة في المركز الأخير.

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