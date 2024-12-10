لا يتوقف.. محمد صلاح يحقق رقما تاريخيا مع ليفربول

كتب - محمد القرش:

واصل الجناح المصري، محمد صلاح، تحقيق الأرقام التاريخية والقياسية مع ليفربول منذ انضمامه في موسم 2017 قادما من روما الإيطالي.

وسجل صلاح هدف تقدم ليفربول على جيرونا في المباراة التي أقيمت اليوم الثلاثاء، ضمن مواجهات الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا.

وبهذا الهدف وصل المصري إلى هدفه رقم 16 مع ليفربول بجميع المسابقات هذا الموسم 2024/25 حتى الآن.

وللموسم الثامن على التوالي يسجل محمد صلاح أكثر من 15 هدفا بجميع المسابقات (2018، 2019، 2020، 2021، 2022، 2023، 2024، 2025).

ووصل الجناح المصري إلى الهدف رقم 50 مع ليفربول في دوري أبطال أوروبا عبر التاريخ.

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