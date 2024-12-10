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هدف محمد صلاح في شباك جيرونا بدوري أبطال أوروبا (فيديو)

09:24 م الثلاثاء 10 ديسمبر 2024
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    محمد صلاح ضد نيوكاسل يونايتد
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    محمد صلاح
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كتبت - نهى خورشيد

افتتح الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، أول أهداف الريدز أمام جيرونا في المواجهة التي تجمعهما مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ونجح صلاح في تسجيل هدف التقدم الأول، من ركلة جزاء نفذها بنجاح على يمين الحارس في الدقيقة 63 من عمر الشوط الثاني.

وقبل اللقاء، احتل الفريق الكروي بنادي ليفربول صدارة جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا برصيد 15 نقطة، محققًا العلامة الكاملة من خمس مباريات.

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