"ظهرت بالحجاب".. أيوب الكعبي يتسلم جائزة أفضل لاعب أجنبي في الدوري اليوناني مع زوجته

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كتبت-هند عواد:

فاز المغربي أيوب الكعبي لاعب أولمبياكوس، بجائزة أفضل لاعب أجنبي في الدوري اليوناني لعام 2024.

وحضر الكعبي، حفل جوائز جمعية اللاعبين المحترفين، الذي أقيم مساء أمس، بالعاصمة أثينا، رفقة زوجته، التي ظهرت مرتدية الحجاب.

ونشر الكعبي، صورته مع زوجته والجائزة، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وكتب: "الحمد لله أنا سعيد جدًّا بتتويجي بجائزة أفضل لاعب أجنبي، وتواجدي ضمن تشكيلة موسم 23/24، وأود أن أشكر عائلتي وفريقي والجماهير على دعمهم المتواصل".

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وقاد الكعبي (31 عاما)، أولمبياكوس إلى الفوز بدوري المؤتمر الأوروبي، وحصل على أفضل لاعب وهداف البطولة، برصيد 11 هدفا.

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