موقف إنساني بين محمد صلاح وطفلة قبل مباراة ليفربول وجيرونا (فيديو)

إصابتان في فريق بيراميدز قبل مواجهة الترجي بدوري أبطال أفريقيا

كتبت-هند عواد:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للمحترف المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، أثناء نزوله إلى أرضية ملعب مباراة الفريق ضد جيرونا.

وأثناء نزول محمد صلاح إلى أرض الملعب، ظهرت طفلة ومدت يدها إلى محمد صلاح الذي رد إليه السلام، قبل أن يبعدها فرد الأمن عن مرر دخول لاعبي ليفربول.

نزول صلاح إلى أرض الملعب للإحماء❤️ pic.twitter.com/3ePpk1RkEg — عالم صلاح (@SalahWorld11) December 10, 2024

ويحل ليفربول ضيفا على جيرونا، الآن، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا.

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