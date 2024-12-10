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موقف إنساني بين محمد صلاح وطفلة قبل مباراة ليفربول وجيرونا (فيديو)

08:55 م الثلاثاء 10 ديسمبر 2024
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  • عرض 9 صورة
    محمد صلاح ضد نيوكاسل يونايتد
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    محمد صلاح
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    محمد صلاح
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    محمد صلاح (1)
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    محمد صلاح ضد مانشستر سيتي
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    محمد صلاح ضد مانشستر سيتي (1)
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    محمد صلاح
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    صلاح من مباراة مانشستر سيتي
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كتبت-هند عواد:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للمحترف المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، أثناء نزوله إلى أرضية ملعب مباراة الفريق ضد جيرونا.

وأثناء نزول محمد صلاح إلى أرض الملعب، ظهرت طفلة ومدت يدها إلى محمد صلاح الذي رد إليه السلام، قبل أن يبعدها فرد الأمن عن مرر دخول لاعبي ليفربول.

ويحل ليفربول ضيفا على جيرونا، الآن، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا.

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