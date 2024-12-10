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"بعد غلق تصويت جلوب سوكر".. الأهلي يحصد جائزة أفضل نادي في الشرق الأوسط لعام 2024

08:50 م الثلاثاء 10 ديسمبر 2024

جوائز جلوب سوكر

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كتب - محمد القرش:

أُغلق تصويت الجماهير على جوائز "جلوب سوكر" للأفضل في عام 2024 اليوم الثلاثاء الموافق 10 ديسمبر.

وبعد غلق التصويت، تصدر النادي الأهلي تصويت جائزة أفضل نادي في الشرق الأوسط لعام 2024 بنسبة 29.6%.

وتفوق الأهلي على منافسيه بالجائزة، العين الإماراتي والهلال السعودي والنصر السعودي.

التصويت النهائي لجائزة أفضل نادي في الشرق الأوسط "جلوب سوكر"

1.الأهلي المصري (29.6%)

2.العين الإماراتي (22.8%)

3.الهلال السعودي (26.6)

4.النصر السعودي (20.9)

ومن المقرر أن يُقام حفل توزيع جوائز "جلوب سوكر" في موسمه الـ15، يوم 27 ديسمبر 2024 في المدينة الإماراتية دبي.التصويت النهائي لجلوب سوكر

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الأهلي جلوب سوكر أفضل نادي في الشرق الأوسط النصر السعودي العين الإماراتي
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