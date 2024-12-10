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إصابتان في فريق بيراميدز قبل مواجهة الترجي بدوري أبطال أفريقيا

08:37 م الثلاثاء 10 ديسمبر 2024
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    محمد رضا بوبو
  • عرض 10 صورة
    بلاتي تورية لاعب بيراميدز
  • عرض 10 صورة
    بلاتي توريه
  • عرض 10 صورة
    بلاتي توريه
  • عرض 10 صورة
    لاعب بيراميدز بلاتي توريه رجل مباراة بوركينا فاسو وموريتانيا
  • عرض 10 صورة
    بلاتي توريه لاعب بيراميدز يحتفل بعيد الأضحى
  • عرض 10 صورة
    بلاتي توريه لاعب بيراميدز يحتفل بعيد الأضحى
  • عرض 10 صورة
    بلاتي توريه لاعب بيراميدز يحتفل بعيد الأضحى
  • عرض 10 صورة
    بلاتي توريه لاعب بيراميدز ومنتخب بوركينا
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كتبت - نهى خورشيد

أعلن نادي بيراميدز غياب ثنائي الفريق، محمد رضا "بوبو" وبلاتي توريه، عن مواجهة الترجي التونسي، المقرر إقامتها السبت المقبل على استاد رادس الأولمبي، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وجاء تأكيد غيابهما بعد خضوع الثنائي لفحوصات طبية دقيقة في أحد المراكز المتخصصة بالعاصمة التونسية، حيث كشفت التقارير الطبية إصابة محمد رضا بوبو بتمزق في العضلة الأمامية.

بينما يعاني بلاتي توريه من تمزق في العضلة الخلفية، ما تطلب خضوعهما لفترة علاج وتأهيل تمنعهما من المشاركة في المباراة.

ويُذكر أن المباراة ستنطلق في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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بيراميدز بلاتي توريه محمد رضا بوبو بيراميدز والترجي دوري أبطال أفريقيا
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