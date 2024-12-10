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حقيقة ظهور ناصر منسي وأفشة في "ستوري" صلاح (صور)

08:24 م الثلاثاء 10 ديسمبر 2024
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    محمد صلاح وجو جوميز وأفشة وناصر منسي
  • عرض 3 صورة
    الصورة الحقيقة لمحمد صلاح وجو جوميز
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كتبت-هند عواد:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة منشورة عبر خاصية "القصص القصيرة"، للحساب الرسمي لمحمد صلاح لاعب ليفربول، ظهر فيها الأخير رفقة جو جوميز لاعب الفريق وناصر منسي لاعب الزمالك ومحمد مجدي "أفشة" لاعب الأهلي.

وعلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي، على هذه الصورة بشكل ساخر، وكتب أحدهم: "محمد صلاح والأسطورة وجو جوميز والملك المصري قبل مواجهة ليفربول وجيرونا".

وبالبحث في حساب محمد صلاح على "إنستجرام"، تبين أن الصورة الأصلية، يوجد فيها محمد صلاح وزميله في الفريق جو جوميز.

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مجدي قفشة ناصر منسي محمد صلاح
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