"صلاح في الهجوم".. تشكيل ليفربول الرسمي أمام جيرونا في دوري أبطال أوروبا

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كتبت - نهى خورشيد

كشف الهولندي أرني سلوت المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي التشكيلة الرسمية للريدز استعداداً لمواجهة جيرونا مساء اليوم الثلاثاء على أرضية ستاد "مونتيليفي"، ضمن الجولة السادسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ويلعب ليفربول المباراة بالتشكيل الآتي:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر.

في خط الدفاع: ألكسندر أرنولد، جو جوميز، فيرجيل فان دايك، أندي روبرتسون.

في خط الوسط: كيرتس جونز، ريان جرافينبرخ، دومينيك سوبوسلاي.

في خط الهجوم: محمد صلاح، داروين نونيز، لويس دياز.

ويدخل الريدز لقاء الليلة متصدراً جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا برصيد 15 نقطة، محققًا العلامة الكاملة من خمس مباريات.