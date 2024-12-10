لم يتم العثور على نتائج البحث

مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أوروبا

جيرونا

0 0
19:45

ليفربول

دوري أبطال أوروبا

شاختار دونيتسك

- -
22:00

بايرن ميونيخ

دوري أبطال أوروبا

ريد بول سالزبورج

- -
22:00

باريس سان جيرمان

دوري أبطال أوروبا

أتالانتا

- -
22:00

ريال مدريد

دوري أبطال أوروبا

باير ليفركوزن

- -
22:00

إنتر ميلان

بطولة العالم للأندية للكرة الطائرة للرجال

برايا كلوب

- -
22:00

الأهلي

الدوري المصري الممتاز - سيدات

الاتحاد السكندري

0 9
14:30

الزمالك

جميع المباريات

إعلان

"صلاح في الهجوم".. تشكيل ليفربول الرسمي أمام جيرونا في دوري أبطال أوروبا

07:16 م الثلاثاء 10 ديسمبر 2024
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    محمد صلاح ضد نيوكاسل يونايتد
  • عرض 10 صورة
    أليسون بيكر حارس ليفربول
  • عرض 10 صورة
    أليسون بيكر
  • عرض 10 صورة
    ألكسندر أرنولد لاعب ليفربول
  • عرض 10 صورة
    أندي روبرتسون
  • عرض 10 صورة
    نونيز من مباراة ليفربول ومانشستر سيتي
  • عرض 10 صورة
    لويس دياز ونونيز
  • عرض 10 صورة
    سوبوسلاي
  • عرض 10 صورة
    فان دايك (1)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت - نهى خورشيد

كشف الهولندي أرني سلوت المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي التشكيلة الرسمية للريدز استعداداً لمواجهة جيرونا مساء اليوم الثلاثاء على أرضية ستاد "مونتيليفي"، ضمن الجولة السادسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ويلعب ليفربول المباراة بالتشكيل الآتي:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر.

في خط الدفاع: ألكسندر أرنولد، جو جوميز، فيرجيل فان دايك، أندي روبرتسون.

في خط الوسط: كيرتس جونز، ريان جرافينبرخ، دومينيك سوبوسلاي.

في خط الهجوم: محمد صلاح، داروين نونيز، لويس دياز.

ويدخل الريدز لقاء الليلة متصدراً جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا برصيد 15 نقطة، محققًا العلامة الكاملة من خمس مباريات.

غيرونا ضد ليفربول موعد مباراه ليفربول صلاح موعد مباراه ليفربول اليوم دوري أبطال أوروبا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

ما حقيقة صورة سجين "الحفرة" في سجن صيدنايا السوري؟ (صور+ فيديو)
خاص| رئيس وزراء سوريا بعد تسليم صلاحياته: سقوط بشار يحتاج دراسة كبيرة