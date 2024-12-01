صدارة مصرية.. جدول ترتيب أكثر اللاعبين مساهمة في الأهداف بالدوريات الخمس الكبرى

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كتب - محمد القرش:

يتصدر اللاعب المصري، عمر مرموش، جدول ترتيب أكثر اللاعبين مساهمة في الأهداف بالدوريات الخمس الكبرى حتى الآن.

وسجل مرموش هدفين في فوز فرانكفورت على هايدنهايم برباعية دون رد في الجولة الثانية عشر من الدوري الألماني.

أكثر اللاعبين مساهمة في الأهداف بالدوريات الخمس الكبرى

1. عمر مرموش (فرانكفورت) - 20 مساهمة

2. هاري كين (ميونخ) - 19 مساهمة

3. محمد صلاح (ليفربول) - 18 مساهمة

4. ليفاندوفسكي (برشلونة) - 17 مساهمة

5. رافينيا (برشلونة) - 17 مساهمة

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