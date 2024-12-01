ترتيب هدافي الدوري الألماني بعد هدفي مرموش

كتب - محمد القرش:

شهدت مباراة آينتراخت فرانكفورت وهايدنهايم التي أقيمت اليوم الأحد، في الجولة الثانية عشر من الدوري الألماني، تألق المهاجم المصري عمر مرموش.

وسجل مرموش هدفين في فوز فرانكفورت على هايدنهايم برباعية دون رد على ملعب "فويت".

ترتيب هدافي الدوري الألماني

1. هاري كين (ميونخ) - 14 هدفا

2. مرموش (فرانكفورت) - 13 هدفا

3. بوركاردت (ماينز) - 9 أهداف

4. كلينيست (مونشنجلادباخ) - 8 أهداف

5. ديميروفيتش (شتوتجارت) - 7 أهداف

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