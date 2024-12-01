"الأكثر في أوروبا".. عمر مرموش يواصل التألق رفقة آينتراخت فرانكفورت

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كتب - يوسف محمد:

واصل عمر مرموش لاعب منتخب مصر ونادي آينتراخت فرانكفورت الألماني، تألقه رفقة الفريق في مختلف البطولات خلال الموسم الحالي.

وتمكن مرموش من تسجيل هدفين لفريقه في مرمى هايدنهايم الألماني، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ12 ببطولة الدوري الألماني، ليرفع عدد أهدافه في الدوري الألماني إلى 13 هدف.

وبثنائية مرموش في مرمى هايدنهايم اليوم، نجح النجم المصري في رفع رصيده من الأهداف إلى الهدف رقم 13 في الدوري الألماني، ليحتل المركز الثاني بقائمة الهدافين خلف الإنجليزي هاري كين برصيد 14 هدفاً، في المسابقة.

ونجح مرموش في أن يصبح أكثر اللاعبين مساهمة بالأهداف في أوروبا خلال الموسم الحالي، برصيد 20 مساهمة تهديفية ويليه النجم الإنجليزي هاري كين مهاجم بايرن ميونخ برصيد 19 مساهمة.

وفي المركز الثالث النجم المصري محمد صلاح برصد 18 مساهمة تهديفية في الدوريات الخمس الكبرى.

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