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ليفربول ينفرد.. جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز

08:56 م الأحد 01 ديسمبر 2024

الدوري الإنجليزي

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كتب - محمد القرش:

انتهت الجولة الثالثة عشر من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم الأحد 1 ديسمبر، بفوز ليفربول على مانشستر سيتي بثنائية دون رد.

وانفرد ليفربول بصدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 34 نقطة، وبفارق 9 نقاط عن أرسنال الوصيف.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد انتهاء الجولة 13

1. ليفربول - 34 نقطة

2. أرسنال - 25 نقطة

3. تشيلسي - 25 نقطة

4. برايتون - 23 نقطة

5. مانشستر سيتي - 23 نقطة

6. نوتينجهام فورست - 22 نقطة

7. توتنهام - 20 نقطة

8. برينتفورد - 20 نقطة

9. مانشستر يونايتد - 19 نقطة

10. فولهام - 19 نقطة

11. نيوكاسل يونايتد - 19 نقطة

12. أستون فيلا - 19 نقطة

13. بورنموث - 18 نقطة

14. وست هام- 15 نقطة

15. إيفرتون - 11 نقاط

16. ليستر سيتي - 10 نقاط

17. كريستال بالاس - 9 نقاط

18. ولفرهامبتون - 9 نقاط

19. إيبسويتش تاون - 9 نقاط

20. ساوثهامبتون - 5 نقاط

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