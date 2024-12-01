ليفربول ينفرد.. جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز
كتب - محمد القرش:
انتهت الجولة الثالثة عشر من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم الأحد 1 ديسمبر، بفوز ليفربول على مانشستر سيتي بثنائية دون رد.
وانفرد ليفربول بصدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 34 نقطة، وبفارق 9 نقاط عن أرسنال الوصيف.
جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد انتهاء الجولة 13
1. ليفربول - 34 نقطة
2. أرسنال - 25 نقطة
3. تشيلسي - 25 نقطة
4. برايتون - 23 نقطة
5. مانشستر سيتي - 23 نقطة
6. نوتينجهام فورست - 22 نقطة
7. توتنهام - 20 نقطة
8. برينتفورد - 20 نقطة
9. مانشستر يونايتد - 19 نقطة
10. فولهام - 19 نقطة
11. نيوكاسل يونايتد - 19 نقطة
12. أستون فيلا - 19 نقطة
13. بورنموث - 18 نقطة
14. وست هام- 15 نقطة
15. إيفرتون - 11 نقاط
16. ليستر سيتي - 10 نقاط
17. كريستال بالاس - 9 نقاط
18. ولفرهامبتون - 9 نقاط
19. إيبسويتش تاون - 9 نقاط
20. ساوثهامبتون - 5 نقاط
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