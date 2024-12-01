لم يتم العثور على نتائج البحث

مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

البنك الاهلي

0 0
17:00

الأهلي

الدوري الإنجليزي

ليفربول

2 0
18:00

مانشستر سيتي

الدوري الإسباني

ريال مدريد

2 0
17:15

خيتافي

جميع المباريات

إعلان

"أخر مباراة لي ضد السيتي".. صلاح يثير الجدل بتصريحات حول عقده مع ليفربول

08:27 م الأحد 01 ديسمبر 2024

محمد صلاح

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد القرش:

أثار لاعب ليفربول، محمد صلاح، الجدل بتصريحاته حول تجديد عقده مع الريدز، بعد الفوز على مانشستر سيتي بثنائية دون رد.

وقال صلاح عبر شبكة "سكاي سبورتس": "لقد ساندنا المشجعون منذ الدقيقة الأولى، أنا سعيد لأننا نجحنا في الفوز بالمباراة، ونعلم أن مانشستر سيتي سيعود".

وعن تمريرته الحاسمة لكودي جاكبو: "نتدرب جيدًا على أن يكون هو موجودًا في الجانب الآخر إذا امتلكت الكرة، وفي كل مرة أمتلك فيها الكرة، وسنحت لي الفرصة أستطيع أن أعطيه إياها".

وعن أجواء أنفيلد: "إنها أجواء خاصة للغاية، حيث أستمتع بكل دقيقة هنا وأشعر وكأنني في بيتي، إنه شعور خاص دائمًا أن أسجل الأهداف في أنفيلد وأفوز بالمباريات".

وعن موقفه من تجديد عقده أوضح: "بصراحة، هذا الأمر يدور في ذهني، حتى الآن هذه هي آخر مباراة لي مع ليفربول ضد مانشستر سيتي على ملعب أنفيلد، لذا كنت استمتع بها".

واختتم اللاعب المصري: "كانت الأجواء رائعة، لذا سأستمتع بكل ثانية هنا، وآمل أن نفوز بالدوري وسنرى ما سيحدث".

اقرأ أيضًا:

صلاح يقترب.. جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز

هدف محمد صلاح في مرمى مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي (فيديو)

صلاح ليفربول تصريحات صلاح ليفربول ضد مانشستر سيتي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

الاستثمار في الذهب الكسر.. كيف يتغلب المصريون على ارتفاع المصنعية؟
قانون الإيجار القديم.. أول مقترح لتعديل القانون في مجلس النواب (زيادة كل 5 سنوات 10 أضعاف)