هدف محمد صلاح في مرمى مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي (فيديو)

كتب ـ محمد الميموني:

نجح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، في تسجيل هدف فريقه الثاني في مرمى مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي.

وأحرز صلاح هدف الريدز الثاني في مرمى مان سيتي، في الدقيقة 78 من عمر المباراة، من علامة الجزاء.

وكان فريق ليفربول نتمكن من تحقيق الفوز، على حساب نظيره مان سيتي بنتيجة هدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ 13 ببطولة الدوري الإنجليزي.