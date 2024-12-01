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صلاح يقترب.. جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز

08:17 م الأحد 01 ديسمبر 2024

صلاح

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كتب - محمد القرش:

انتهت الجولة الثالثة عشر من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم الأحد 1 ديسمبر، بمباراة مانشستر سيتي وليفربول.

وسجل صلاح هدف في مرمى مانشستر سيتي، حيث فاز ليفربول بثنائية دون رد على ملعب أنفيلد.

جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدف صلاح

1. هالاند (السيتي) - 12 هدفا

2. صلاح (ليفربول) - 11 هدفا

3. كريس وود (نوتنجهام) - 9 أهداف

4. جاكسون (تشيلسي) - 8 أهداف

5. كول بالمر (تشيلسي) - 8 أهداف

6. مبيومو (برينتفورد) - 8 أهداف

7. ويسا (برينتفورد) - 8 أهداف

8. كونيا (ولفرهامبتون) - 7 أهداف

9. ديلاب (إيبسويتش) - 6 أهداف

10. جونسون (توتنهام) - 6 أهداف

صلاح جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الدوري الإنجليزي مباراه ليفربول ومانشستر سيتي ليفربول ومانشستر سيتي
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