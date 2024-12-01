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"لا يتوقف".. عمر مرموش يسجل هدف فرانكفورت الأول في مرمى هايدنهايم

07:23 م الأحد 01 ديسمبر 2024
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  • عرض 20 صورة
    عمر مرموش
  • عرض 20 صورة
    عمر مرموش لاعب فرانكفورت
  • عرض 20 صورة
    عمر مرموش
  • عرض 20 صورة
    عمر مرموش
  • عرض 20 صورة
    النجم المصري عمر مرموش
  • عرض 20 صورة
    عمر مرموش (1)
  • عرض 20 صورة
    عمر مرموش
  • عرض 20 صورة
    عمر مرموش لاعب فرانكفورت الألماني
  • عرض 20 صورة
    النجم المصري عمر مرموش
  • عرض 20 صورة
    عمر مرموش لاعب فرانكفورت
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    عمر مرموش (3)
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كتب - يوسف محمد:

واصل النجم المصري عمر مرموش لاعب فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني، تألقه رفقة الفريق في مختلف البطولات خلال الموسم الحالي.

ونجح مرموش في تسجيل الهدف الأول لفريقه في مرمى هايدنهايم الألماني، في الدقيقة 22 من زمن الشوط الأول بالمباراة، في اللقاء الذي يجمع بينهما حالياً ضمن منافسات الجولة ال 12 ببطولة الدوري الألماني.

وبهذا الهدف، نجح مرموش في رفع عدد أهدافه في مختلف البطولات هذا الموسم إلى 16 هدفاً، مع تقديم 11 تمريرة حاسمة.

كما رفع مرموش عدد أهدافه في بطولة الدوري الألماني إلى الهدف رقم 12 في 12 مباراة خاضهم بالمسابقة حتى الآن، مع تقديم 7 تمريرات حاسمة.

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عمر مرموش عدد أهداف عمر مرموش مسيرة عمر مرموش فرانكفورت وهايدنهايم
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