"لا يتوقف".. عمر مرموش يسجل هدف فرانكفورت الأول في مرمى هايدنهايم

كتب - يوسف محمد:

واصل النجم المصري عمر مرموش لاعب فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني، تألقه رفقة الفريق في مختلف البطولات خلال الموسم الحالي.

ونجح مرموش في تسجيل الهدف الأول لفريقه في مرمى هايدنهايم الألماني، في الدقيقة 22 من زمن الشوط الأول بالمباراة، في اللقاء الذي يجمع بينهما حالياً ضمن منافسات الجولة ال 12 ببطولة الدوري الألماني.

وبهذا الهدف، نجح مرموش في رفع عدد أهدافه في مختلف البطولات هذا الموسم إلى 16 هدفاً، مع تقديم 11 تمريرة حاسمة.

كما رفع مرموش عدد أهدافه في بطولة الدوري الألماني إلى الهدف رقم 12 في 12 مباراة خاضهم بالمسابقة حتى الآن، مع تقديم 7 تمريرات حاسمة.

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