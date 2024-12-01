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مانشستر يونايتد يفوز على إيفرتون برباعية في الدوري الإنجليزي

06:44 م الأحد 01 ديسمبر 2024

مانشستر يونايتد

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كتب ـ محمد الميموني:

التقى مانشستر يونايتد بنظيره إيفرتون، اليوم الأحد 1 ديسمبر، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024/25.

وانتهت المباراة بفوز مانشستر يونايتد على إيفرتون بنتيجة 4ـ0 على ملعب أولد ترافورد.

وجاء الهدف الأول بقدم ماركوس راشفورد في الدقيقة الـ 34، ثم عاد بالهدف الثاني جوشوا زيركزي في الدقيقة 41، ثم سجل راشفورد الهدف الثالث في الدقيقة 46، واختتم زيركزي حفلة الأهداف في الدقيقة 64.

واحتل مانشستر يونايتد المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 19 نقطة، بينما جاء إيفرتون في المركز الخامس عشر برصيد 11 نقطة.

مانشستر يونايتد إيفرتون الدوري الانجليزي
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