لحظة بلحظة.. ليفربول 1-0 مانشستر سيتي.. اسيست صلاح
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متابعة- محمد القرش:
يستضيف نادي ليفربول منافسه مانشستر سيتي اليوم الأحد، ضمن مواجهات الجولة الثالثة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.
تشكيل ليفربول
حراسة المرمى: كيليهر.
خط الدفاع: روبرتسون - فان دايك - جوميز - أرنولد.
خط الوسط: سوبوسلاي - ماك اليستر - جرافينبيرش.
خط الهجوم: صلاح - جاكبو - لويس دياز.
تشكيل مانشستر سيتي
حراسة المرمى: أورتيجا.
خط الدفاع: روبن دياز - آكي - أكانجي - ووكر.
خط الوسط: جوندوجان - ريكو لويس - نونيس.
خط الهجوم: برناردو سيلفا - هالاند - فودين.
ملخص الشوط الأول
تسديدة قوية من سوبوسلاي يتصدى لها أورتيجا في الدقيقة 9
كرة في القائم عن طريق فان دايك في الدقيقة 11
جاكبو يسجل هدف تقدم ليفربول بتمريرة رائعة من صلاح في الدقيقة 12
كودي خاكبو يفتتح التسجيل مستغلاً تمريرة حاسمة من صلاح#الدوري_الإنجليزي_الممتاز #PremierLeague pic.twitter.com/o9xEehZ8wS
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 1, 2024
توقف المباراة لعلاج فيل فودين لاعب مانشستر سيتي في الدقيقة 15
بطاقة صفراء لماتيوس نونيس لاعب السيتي في الدقيقة 24
يطاقة صفراء لفيل فودين في الدقيقة 32
بطاقة صفراء لـ جرافينبيرش في الدقيقة 36
تمريرة من صلاح إلى دياز لكنه يهدرها بعد أن تصد لها حارس السيتي في الدقيقة 38
انتهاء شوط المباراة الأول بتقدم ليفربول
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