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لحظة بلحظة.. ليفربول 1-0 مانشستر سيتي.. اسيست صلاح

05:18 م الأحد 01 ديسمبر 2024
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    جاكبو يحتفل بهدفه
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    صلاح من مباراة مانشستر سيتي
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    لحظة هدف جاكبو
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    آرني سلوت وبيب جوارديولا
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    ليفربول ضد مانشستر سيتي (1)
  • عرض 7 صورة
    ليفربول ضد مانشستر سيتي
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متابعة- محمد القرش:

يستضيف نادي ليفربول منافسه مانشستر سيتي اليوم الأحد، ضمن مواجهات الجولة الثالثة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشكيل ليفربول

حراسة المرمى: كيليهر.

خط الدفاع: روبرتسون - فان دايك - جوميز - أرنولد.

خط الوسط: سوبوسلاي - ماك اليستر - جرافينبيرش.

خط الهجوم: صلاح - جاكبو - لويس دياز.

تشكيل مانشستر سيتي

حراسة المرمى: أورتيجا.

خط الدفاع: روبن دياز - آكي - أكانجي - ووكر.

خط الوسط: جوندوجان - ريكو لويس - نونيس.

خط الهجوم: برناردو سيلفا - هالاند - فودين.

ملخص الشوط الأول

تسديدة قوية من سوبوسلاي يتصدى لها أورتيجا في الدقيقة 9

كرة في القائم عن طريق فان دايك في الدقيقة 11

جاكبو يسجل هدف تقدم ليفربول بتمريرة رائعة من صلاح في الدقيقة 12

توقف المباراة لعلاج فيل فودين لاعب مانشستر سيتي في الدقيقة 15

جاكبو يحتفل بهدفه

بطاقة صفراء لماتيوس نونيس لاعب السيتي في الدقيقة 24

يطاقة صفراء لفيل فودين في الدقيقة 32

بطاقة صفراء لـ جرافينبيرش في الدقيقة 36

ليفربول ضد مانشستر سيتي (1)

تمريرة من صلاح إلى دياز لكنه يهدرها بعد أن تصد لها حارس السيتي في الدقيقة 38

انتهاء شوط المباراة الأول بتقدم ليفربول

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