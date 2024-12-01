لحظة بلحظة.. ليفربول ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي.. صلاح أساسي
متابعة- محمد القرش:
يستضيف نادي ليفربول منافسه مانشستر سيتي اليوم الأحد، ضمن مواجهات الجولة الثالثة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.
تشكيل ليفربول
حراسة المرمى: كيليهر.
خط الدفاع: روبرتسون - فان دايك - جوميز - أرنولد.
خط الوسط: سوبوسلاي - ماك اليستر - جرافينبيرش.
خط الهجوم: صلاح - جاكبو - لويس دياز.
تشكيل مانشستر سيتي
حراسة المرمى: أورتيجا.
خط الدفاع: روبن دياز - آكي - أكانجي - ووكر.
خط الوسط: جوندوجان - ريكو لويس - نونيس.
خط الهجوم: برناردو سيلفا - هالاند - فودين.
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