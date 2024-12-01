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لحظة بلحظة.. ليفربول ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي.. صلاح أساسي

05:18 م الأحد 01 ديسمبر 2024

هالاند ضد أرنولد

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متابعة- محمد القرش:

يستضيف نادي ليفربول منافسه مانشستر سيتي اليوم الأحد، ضمن مواجهات الجولة الثالثة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشكيل ليفربول

حراسة المرمى: كيليهر.

خط الدفاع: روبرتسون - فان دايك - جوميز - أرنولد.

خط الوسط: سوبوسلاي - ماك اليستر - جرافينبيرش.

خط الهجوم: صلاح - جاكبو - لويس دياز.

تشكيل مانشستر سيتي

حراسة المرمى: أورتيجا.

خط الدفاع: روبن دياز - آكي - أكانجي - ووكر.

خط الوسط: جوندوجان - ريكو لويس - نونيس.

خط الهجوم: برناردو سيلفا - هالاند - فودين.

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