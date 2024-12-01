صلاح وهالاند.. تشكيل مباراة مانشستر سيتي وليفربول في الدوري الإنجليزي

كتب - محمد القرش:

أعلن الجهاز الفني لنادي ليفربول بقيادة الألماني، يورجن كلوب، التشكيل الرسمي لمواجهة مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهد التشكيل قيادة صلاح لخط هجوم الريدز، والأرجنتيني ماك اليستر في الوسط، والهولندي فان دايك في الدفاع.

تشكيل ليفربول لمواجهة مانشستر سيتي

حراسة المرمى: كيليهر.

خط الدفاع: روبرتسون - فان دايك - جوميز - أرنولد.

خط الوسط: سوبوسلاي - ماك اليستر - جرافينبيرش.

خط الهجوم: صلاح - جاكبو - لويس دياز.

تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة ليفربول

حراسة المرمى: أورتيجا.

خط الدفاع: روبن دياز - آكي - أكانجي - ووكر.

خط الوسط: جوندوجان - ريكو لويس - نونيس.

خط الهجوم: برناردو سيلفا - هالاند - فودين.