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"هل تم الضغط لارتداء شارة المثليين؟".. سام مرسي يكشف التفاصيل ويوجه رسالة

03:16 م الأحد 01 ديسمبر 2024
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    سام مرسي من مباراة إيبسويتش تاون ونوتنجهام (2)
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    سام مرسي من مباراة نوتنجاهم
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    سام مرسي من مباراة إيبسويتش تاون ونوتنجهام (1)
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    سام مرسي من مباراة ساوثهامبتون (3)
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    سام مرسي من مباراة ساوثهامبتون (1)
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    سام مرسي من مباراة ساوثهامبتون (2)
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    سام مرسي لاعب أبسوشيتدبرس
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    سام مرسي
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    سام مرسي إيبسويتش تاون الإنجليزي
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    سام مرسي لاعب إيبسويتش تاون الإنجليزي
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    سام مرسي لاعب فريق إبسويتش تاون
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    سام مرسي يقرأ الفاتحة قبل مباراة التأهل إلى الدوري الإنجليزي
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    سام مرسي
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كتب- ضياء علي جوهر:

كشف سام مرسي، لاعب فريق إيبسويتش تاون الإنجليزي كوليس رفضه ارتداء شارة دعم المثلية في مباراة فريقه بالأمس أمام نوتنجهام فورست.

وارتدى قادة الفرق الإنجليزية، شارة تدعم المثلية، خلال مباريات الجولة الـ13 للدوري الإنجليزي، بينما ارتدى "مرسي" الشارة المعتادة في كل مباراة، بصفته قائدا لفريقه.

وقال "مرسي" في تصريحات خاصة لموقع "مصراوي": "عدم ارتدائي شارة دعم المثلية، هو قرار شخصي، والنادي لم يتحدث معي في هذا الأمر ولم يتم الضغط عليا كما يظن البعض".

وأكمل: "أقدر رد فعل الجمهور المصري على تصرفي، وأشكرهم على الدعم الدائم لي في المباريات".

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سام مرسي إيبسويتش تاون الإنجليزي الدوري الإنجليزي أخبار الرياضة
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