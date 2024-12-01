"هل تم الضغط لارتداء شارة المثليين".. سام مرسي يكشف التفاصيل ويوجه رسالة

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6 حقائق يمكن أن تتحقق في مباراة ليفربول ومانشستر سيتي

كتب- ضياء علي جوهر:

كشف سام مرسي، لاعب فريق فريق إيبسويتش تاون الإنجليزي كوليس رفضه ارتداء شارة دعم المثلية في مباراة فريقه بالأمس أمام نوتنجهام فورست.

وارتدى قادة الفرق الإنجليزية، شارة تدعم المثلية، خلال مباريات الجولة الـ13 للدوري الإنجليزي، بينما ارتدى "مرسي" الشارة المعتادة في كل مباراة، بصفته قائدا لفريقه.

وقال "مرسي" في تصريحات خاصة لموقع "مصراوي": "عدم ارتدائي شارة دعم المثلية، هو قرار شخصي، والنادي لم يتحدث معي في هذا الأمر ولم يتم الضغط عليا كما يظن البعض".

وأكمل: "أقدر رد فعل الجمهور المصري على تصرفي، وأشكرهم على الدعم الدائم لي في المباريات".

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