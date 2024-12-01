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الموعد والقناة الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي

12:49 م الأحد 01 ديسمبر 2024
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    نونيز من مباراة ليفربول ومانشستر سيتي
  • عرض 7 صورة
    هالاند والكسندر من مباراة ليفربول ومانشستر سيتي
  • عرض 7 صورة
    فان دايك وإيرلينج هالاند من مباراة ليفربول ومانشستر سيتي
  • عرض 7 صورة
    هالاند والكسندر من مباراة ليفربول ومانشستر سيتي 1
  • عرض 7 صورة
    محمد صلاح من مباراة ليفربول ومانشستر سيتي 1
  • عرض 7 صورة
    الكسندر من مباراة ليفربول ومانشستر سيتي
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كتب- محمد خيري:

يلتقي اليوم فريق ليفربول الإنجليزي، مع نظيره مانشستر سيتي، من مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتنطلق مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في السادسة مساء بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة 13 من الدوري الإنجليزي على ملعب "آنفيلد".

ويسعى رفاق النجم المصري محمد صلاح، للابتعاد بشكل أكبر بصدارة البطولة الأعرق في إنجلترا، حيث يتصدر فريق ليفربول جدول المسابقة برصيد 31 نقطة، بينما يأتي فريق السيتي في المركز الرابع برصيد 23 نقطة.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر سيتي

وتقرر أن تنقل مباراة ليفربول ومانشستر سيتي، في السادسة مساء اليوم، عبر قناة "بي إن سبورتس 1"، مع وجود أستوديو تحليلي قبل المباراة وبعدها.

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