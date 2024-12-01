"منافس الأهلي المحتمل".. بوتافوجو البرازيلي يتوج بطلاً لكأس ليبرتادوريس

كتب - يوسف محمد:

تمكن فريق بوتافوجو البرازيلي من تحقيق الفوز على حساب نظيره أتليتكو مينيرو، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليتوج بوتافوجو بطلاً لكأس كوبا ليبرتادوريس.

ونجح بوتافوجو في تحقيق لقبه الأول في بطولة كأس ليبرتادورس، خاصة وأن هذه تعد المرة الأولى الذي يتمكن فيها الفريق، من الصعود إلى المباراة النهائية للبطولة.

وبهذا الفوز، ضمن فريق بوتافوجو الصعود إلى بطولة كأس الإنتركونتيننتال، ليلاقي فريق باتشوكا المكسيكي، يوم 11 ديسمبر الجاري في العاصمة القطرية الدوحة، في إطار الدور ربع النهائي من البطولة.

ويذكر أن الأهلي سيلاقي في الدور نصف النهائي ببطولة الإنتركونتيننتال، الفائز من مباراة بوتافوجو البرازيلي وباتشوكا المكسيكي، بعدما تمكن المارد الأحمر من تحقيق الفوز في الدور ربع النهائي، على حساب العين الإماراتي، بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل.

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