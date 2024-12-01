كتب - محمد القرش:

تصدر لاعب منتخب الأرجنتين ونادي إنتر ميامي الأمريكي، ليونيل ميسي، قائمة أعلى 10 لاعبين قيمة تسويقية فوق الـ34 عاما.

وجاء المهاجم البولندي، روبرت ليفاندوفسكي، في المركز الثاني بقيمة 15 مليون يورو، وبنفس قيمة كريستيانو رونالدو التسويقية. وفقا لموقع "ترانسفير ماركت"

أعلى 10 لاعبين قيمة تسويقية فوق الـ34 عاما

1. ميسي (إنتر ميامي) - 37 عاما - 25 مليون يورو

2. ليفاندوفسكي (برشلونة) - 36 عاما - 15 مليون يورو

3. رونالدو (النصر) - 39 عاما - 15 مليون يورو

4. ووكر (السيتي) - 34 عاما - 13 مليون يورو

5. جوندوجان (السيتي) - 34 عاما - 12 مليون يورو

6. تريبير (نيوكاسل) - 34 عاما - 10 مليون يورو

7. بنزيما (الاتحاد) - 36 عاما - 10 مليون يورو

8. أندرية (ليل) - 34 عاما - 8 مليون يورو

9. مولر (ميونخ) - 35 عاما - 8 مليون يورو

10. مخيتاريان (إنتر ميلان) - 35 عاما - 6 مليون يورو