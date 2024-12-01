6 حقائق يمكن أن تتحقق في مباراة ليفربول ومانشستر سيتي

كتبت-هند عواد:

يحل مانشستر سيتي ضيفا على ليفربول، في السادسة مساء اليوم الأحد، على ملعب آنفيلد، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونعرض 6 إحصائيات يمكن أن تتحقق في المباراة:

إذا فاز ليفربول

1- في مواسم الدوري الإنجليزي الممتاز الـ32، ثلاث مرات فقط تمكنت الفرق من العودة بفارق 11 نقطة أو أكثر في أي وقت للفوز باللقب.

2- لم ينجح مانشستر سيتي مطلقًا في الفوز باللقب بعد تأخره بفارق أكثر من 10 نقاط.

3- لم يسبق لفريق أن تقدم بفارق 11 نقطة بعد 13 مباراة إلا مرة واحدة، وكان ذلك في موسم 1993-1994 عندما فاز مانشستر يونايتد باللقب، وسيحتاج ليفربول أيضا إلى إهدار آرسنال وتشيلسي وبرايتون نقاطا لخلق هذه الفجوة هذا الأسبوع.

4- سيصبح مانشستر سيتي أول بطل للدوري الإنجليزي الممتاز يخسر أربع مباريات متتالية في الموسم التالي.

إذا فاز السيتي أو تعادل

5- نجح مانشستر سيتي في تعويض تأخرهم بفارق 8 إلى 10 نقاط للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في ست مناسبات.

6- في أربعة من مواسم جوارديولا الستة التي فاز فيها بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، نجح الفريق في قلب فارق ثماني نقاط أو أكثر.