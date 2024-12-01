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6 حقائق يمكن أن تتحقق في مباراة ليفربول ومانشستر سيتي

08:00 ص الأحد 01 ديسمبر 2024
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    الكسندر من مباراة ليفربول ومانشستر سيتي
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    هالاند والكسندر من مباراة ليفربول ومانشستر سيتي 1
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    محمد صلاح من مباراة ليفربول ومانشستر سيتي
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    نونيز من مباراة ليفربول ومانشستر سيتي
  • عرض 9 صورة
    هالاند والكسندر من مباراة ليفربول ومانشستر سيتي 2
  • عرض 9 صورة
    هالاند والكسندر من مباراة ليفربول ومانشستر سيتي
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    فان دايك وإيرلينج هالاند من مباراة ليفربول ومانشستر سيتي
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    كيفين دي بروين وفابينيو من مباراة سابقة لليفربول ومانشستر سيتي
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كتبت-هند عواد:
يحل مانشستر سيتي ضيفا على ليفربول، في السادسة مساء اليوم الأحد، على ملعب آنفيلد، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.
ونعرض 6 إحصائيات يمكن أن تتحقق في المباراة:
إذا فاز ليفربول
1- في مواسم الدوري الإنجليزي الممتاز الـ32، ثلاث مرات فقط تمكنت الفرق من العودة بفارق 11 نقطة أو أكثر في أي وقت للفوز باللقب.
2- لم ينجح مانشستر سيتي مطلقًا في الفوز باللقب بعد تأخره بفارق أكثر من 10 نقاط.
3- لم يسبق لفريق أن تقدم بفارق 11 نقطة بعد 13 مباراة إلا مرة واحدة، وكان ذلك في موسم 1993-1994 عندما فاز مانشستر يونايتد باللقب، وسيحتاج ليفربول أيضا إلى إهدار آرسنال وتشيلسي وبرايتون نقاطا لخلق هذه الفجوة هذا الأسبوع.
4- سيصبح مانشستر سيتي أول بطل للدوري الإنجليزي الممتاز يخسر أربع مباريات متتالية في الموسم التالي.
إذا فاز السيتي أو تعادل
5- نجح مانشستر سيتي في تعويض تأخرهم بفارق 8 إلى 10 نقاط للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في ست مناسبات.
6- في أربعة من مواسم جوارديولا الستة التي فاز فيها بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، نجح الفريق في قلب فارق ثماني نقاط أو أكثر.

ليفربول مانشستر سيتي الدوري الانجليزي آنفيلد
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