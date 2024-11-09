سقوط السيتي ودورتموند.. نتائج مباريات أبرز دوريات العالم

كتب - محمد القرش:

انتهت المباريات التي أُقيمت اليوم السبت 9 نوفمبر، حيث شهدت عدد من المواجهات إثارة كبيرة ونتائج غير متوقعة.

وخسر مانشستر سيتي من برايتون بثنائية مقابل هدف في الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما سقط بوروسيا دورتموند أمام ماينز بثلاثية مقابل هدف.

نتائج مباريات الدوري الإنجليزي

برينتفورد ضد بورنموث - (3-2)

كريستال بالاس ضد فولهام - (0-2)

وست هام ضد إيفرتون - (0-0)

ولفرهامبتون ضد ساوثهامبتون - (2-0)

برايتون ضد مانشستر سيتي - (2-1)

ليفربول ضد أستون فيلا - (2-0)

نتائج مباريات الدوري الإسباني

ريال مدريد ضد أوساسونا - (4-0)

فياريال ضد ألافيس - (3-0)

ليجانيس ضد إشبيلية - (1-0)

إسبانيول ضد فالنسيا.. تأجلت

نتائج مباريات الدوري الألماني

فيردر بريمن ضد هولشتاين - (2-1)

ماينز ضد دورتموند - (3-1)

بوخوم ضد ليفركوزن - (1-1)

سانت باولي ضد بايرن ميونخ - (0-1)

لايبزيج ضد مونشنغلادباخ - (0-0)

نتائج مباريات الدوري الإيطالي

فينيزيا ضد بارما - (1-2)

كالياري ضد ميلان - (3-3)

يوفنتوس ضد تورينو -(2-0)

نتائج مباريات الدوري الفرنسي

ستراسبورج موناكو - (1-3)

لانس ضد نانت - (3-2)

أنجيه ضد باريس سان جيرمان - (2-4)

نتائج مباريات الدوري المصري

البنك الأهلي ضد فاركو - (0-0)

المصري ضد الجونة - (0-0)

سيراميكا ضد الإسماعيلي - (1-0)

نتائج مباريات الدوري السعودي

الفتح ضد الخليج - (1-2)

الوحدة ضد ضمك - (2-3)

التعاون ضد الأخدود - (1-0)

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