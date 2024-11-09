مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي
توتنهام هوتسبر

توتنهام هوتسبر

- -
16:00
إيبسويتش تاون

إيبسويتش تاون

الدوري الإنجليزي
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

- -
16:00
ليستر سيتي

ليستر سيتي

الدوري الإنجليزي
تشيلسي

تشيلسي

- -
18:30
أرسنال

أرسنال

الدوري الإسباني
ريال سوسيداد

ريال سوسيداد

- -
22:00
برشلونة

برشلونة

الدوري الألماني
شتوتجارت

شتوتجارت

- -
18:30
آ. فرانكفورت

آ. فرانكفورت

جميع المباريات

إعلان

سقوط السيتي ودورتموند.. نتائج مباريات أبرز دوريات العالم

10:05 م السبت 09 نوفمبر 2024

مانشستر سيتي ضد برايتون (5)

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد القرش:

انتهت المباريات التي أُقيمت اليوم السبت 9 نوفمبر، حيث شهدت عدد من المواجهات إثارة كبيرة ونتائج غير متوقعة.

وخسر مانشستر سيتي من برايتون بثنائية مقابل هدف في الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما سقط بوروسيا دورتموند أمام ماينز بثلاثية مقابل هدف.

نتائج مباريات الدوري الإنجليزي

برينتفورد ضد بورنموث - (3-2)

كريستال بالاس ضد فولهام - (0-2)

وست هام ضد إيفرتون - (0-0)

ولفرهامبتون ضد ساوثهامبتون - (2-0)

برايتون ضد مانشستر سيتي - (2-1)

ليفربول ضد أستون فيلا - (2-0)

نتائج مباريات الدوري الإسباني

ريال مدريد ضد أوساسونا - (4-0)

فياريال ضد ألافيس - (3-0)

ليجانيس ضد إشبيلية - (1-0)

إسبانيول ضد فالنسيا.. تأجلت

نتائج مباريات الدوري الألماني

فيردر بريمن ضد هولشتاين - (2-1)

ماينز ضد دورتموند - (3-1)

بوخوم ضد ليفركوزن - (1-1)

سانت باولي ضد بايرن ميونخ - (0-1)

لايبزيج ضد مونشنغلادباخ - (0-0)

نتائج مباريات الدوري الإيطالي

فينيزيا ضد بارما - (1-2)

كالياري ضد ميلان - (3-3)

يوفنتوس ضد تورينو -(2-0)

نتائج مباريات الدوري الفرنسي

ستراسبورج موناكو - (1-3)

لانس ضد نانت - (3-2)

أنجيه ضد باريس سان جيرمان - (2-4)

نتائج مباريات الدوري المصري

البنك الأهلي ضد فاركو - (0-0)

المصري ضد الجونة - (0-0)

سيراميكا ضد الإسماعيلي - (1-0)

نتائج مباريات الدوري السعودي

الفتح ضد الخليج - (1-2)

الوحدة ضد ضمك - (2-3)

التعاون ضد الأخدود - (1-0)

اقرأ أيضًا:

لأول مرة في تاريخه.. بيب جوارديولا يحقق رقما قياسيا سلبيا مع مانشستر سيتي

طائر النورس يقلب النتيجة في 5 دقائق.. ماذا حدث في مباراة مانشستر سيتي وبرايتون؟

نتائج مباريات الدوري الإنجليزي نتائج مباريات الدوري الإسباني مان سيتي برايتون الدوري الإنجليزي ريال مدريد
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
شاهد بالفيديو هدف محمد صلاح في مرمى أستون فيلا في الدوري الإنجليزي

إعلان

إعلان

الإيجار القديم.. كيف تفاعل أطراف القانون الثلاث "الملاك والمستأجر والمشرع" مع حكم الدستورية "التاريخي"؟
وكيل "إسكان النواب" لمجدي الجلاد: 80% من أزمة الإيجار القديم ترتكز بـ3 محافظات
تغطية خاصة| آخر التحركات القانونية بشأن قانون الإيجار القديم بعد حكم الدستورية العليا