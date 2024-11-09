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لأول مرة في تاريخه.. بيب جوارديولا يحقق رقما قياسيا سلبيا مع مانشستر سيتي

09:41 م السبت 09 نوفمبر 2024
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كتب - محمد القرش:

سقط فريق مانشستر سيتي بقيادة المدرب الإسباني، بيب جوارديولا، أمام برايتون في الجولة الحادية عشر من الدوري الإنجليزي.

وتُعد هذه هي المباراة الرابعة على التوالي التي يتلقى فيها السيتي الخسارة بجميع المسابقات، بعد الهزيمة من توتنهام في كأس الرابطة الإنجليزية، وبورنموث في الدوري، وسبورتنج لشبونة في دوري أبطال أوروبا.

وخسر بيب جوارديولا أربع مباريات متتالية في جميع المسابقات للمرة الأولى في مسيرته التدريبية، بينما خسر مانشستر سيتي أربع مباريات متتالية للمرة الأولى منذ أغسطس 2006، عندما كان ستيوارت بيرس مدربًا للنادي.

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