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موعد مباراة مصر وبوتسوانا في تصفيات أمم إفريقيا

09:16 م السبت 09 نوفمبر 2024
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    لاعبي منتخب مصر
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    لاعبو منتخب مصر
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    منتخب مصر
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    لقطات من فوز منتخب مصر على موريتانيا (2)
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    منتخب مصر
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    محمود حسن لاعب منتخب مصر
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    محمود تريزيجيه لاعب منتخب مصر
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كتب ـ محمد الميموني:

يلتقي منتخب مصر ضد نظيره منتخب بوتسوانا يوم الثلاثاء 19 نوفمبر،من ضمن منافسات التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم المقبلة في المغرب،2024/25.

وتقام المباراة على ستاد الدفاع الجوي، في تمام الساعة الخامسة مساءً،وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورت.

ويعلق على مباراة المنتخب المصري ونظيره بتسوانا على محمد على.

منتخب مصر بوتسوانا تصفيات أمم إفريقيا موعد مباراة منتخب مصر وبوتسوانا مباريات منتخب مصر
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