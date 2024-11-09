موعد مباراة مصر وبوتسوانا في تصفيات أمم إفريقيا
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كتب ـ محمد الميموني:
يلتقي منتخب مصر ضد نظيره منتخب بوتسوانا يوم الثلاثاء 19 نوفمبر،من ضمن منافسات التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم المقبلة في المغرب،2024/25.
وتقام المباراة على ستاد الدفاع الجوي، في تمام الساعة الخامسة مساءً،وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورت.
ويعلق على مباراة المنتخب المصري ونظيره بتسوانا على محمد على.
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