موعد مباراة مصر وبوتسوانا في تصفيات أمم إفريقيا

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كتب ـ محمد الميموني:

يلتقي منتخب مصر ضد نظيره منتخب بوتسوانا يوم الثلاثاء 19 نوفمبر،من ضمن منافسات التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم المقبلة في المغرب،2024/25.

وتقام المباراة على ستاد الدفاع الجوي، في تمام الساعة الخامسة مساءً،وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورت.

ويعلق على مباراة المنتخب المصري ونظيره بتسوانا على محمد على.