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يوان ويسا يكافئ 6% من مدربي فانتازي الدوري الإنجليزي

08:58 م السبت 09 نوفمبر 2024

يوان ويسا لاعب برينتفورد

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كتب - محمد القرش:

كافأ لاعب برينتفورد، يوان ويسا، 6% من مدربي فانتازي الدوري الإنجليزي في مباراة بورنموث المثيرة.

واستطاع فريق برينتفورد العودة بالنتيجة أمام بورنموث بعد التأخر بهدف حتى الدقيقة 49.

وافتتح إيفانيلسون أهداف المباراة وبورنموث في الدقيقة 17، وبعدها بـ10 دقائق سجل يوان ويسا هدف التعادل لبرينتفورد.

ومع بداية شوط المباراة الثاني سجل جاستن كلويفرت هدفا آخر لبورنموث، ليردك ميكيل دامسجارد التعادل بعد دقيقة واحدة "50"، وسجل يوان ويسا الهدف الثالث والفوز بالدقيقة 58.

وحصد المهاجم الكونغولي 10 نقاط بعد تسجيله هدفين ولعب 90 دقيقة، وفي انتظار إضافة الموقع الرسمي النقاط الإضافية التي من المتوقع لها 3، حيث بلغت نسبة ملكيته 6%.

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فانتازي الدوري الإنجليزي يوان ويسا برينتفورد برينتفورد وبورنموث
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